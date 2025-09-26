Новий виклик для Усика: юна сенсація Мозес Ітаума готовий до бою

Український абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик отримав нового потенційного суперника - молодого британського важковаговика Мозеса Ітаума.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Second Sout.
Олександр Усик увійшов в історію, ставши першим боксером ери чотирьох поясів, кому вдалося двічі здобути звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
Раніше українець був абсолютним чемпіоном у крузервейті, а після переходу до вищої вагової категорії переміг таких суперників, як Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа та Тайсон Ф'юрі, якого він відправив на пенсію у грудні 2024 року.
Зараз обов’язковим претендентом на титул Усика є новозеландський боксер Джозеф Паркер.
Однак сам українець не поспішає підтверджувати цей бій, посилаючись на проблеми зі спиною.
На горизонті з’явився ще один можливий опонент. Тренер 20-річного британського таланта Мозеса Ітауми Бен Дейвісон заявив, що його підопічний готовий кинути виклик чемпіону.
"Я знаю, що Мозес готовий до цього. Це виграш для всіх. Хоча Мозес ще не боксував з кимось рівня Усика, але й Усик ніколи не зустрічався з таким боксером, як він", - наголосив тренер.
За словами Дейвісона, Ітаума вирізняється нестандартним мисленням у рингу та вмінням швидко підлаштовуватися під суперника.
"Скільки ще шансів може бути? Усика називають одним із найкращих важковаговиків усіх часів. Можливо, поєдинок відбудеться раніше, ніж ми планували, але саме для цього ми й займаємося цим спортом", - додав він.
Український чемпіон раніше висловлював захоплення молодим британцем. Усик називав Ітаума "майбутнім чемпіоном світу" та зізнавався, що був би радий вийти з ним у ринг.
Сам Ітаума наразі має бездоганний рекорд 13-0 і може провести відбірковий бій з Ефе Еджагбе. Водночас його команда не виключає, що вже найближчим часом британець може отримати шанс зустрітися з Усиком.
