Усик сказал, кто станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после него
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о том, кто может стать новым королем хевивейта после его завершения карьеры в боксе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра изданию talkSPORT Boxing.
Кто заменит Усика на пьедестале?
В разговоре с журналистами украинец назвал имя молодого претендента, который, по его мнению, имеет все шансы возглавить хевивейт.
"Кто следующий чемпион в хевивейте? Мозес Итаума. Думаю, он - классный боксер. Молодой. Ему всего 20. Считаю, у него большое будущее", - заявил Усик.
Кто такой Мозес Итаума
Мозес Итаума - английский боксер-профессионал, словацко-нигерийского происхождения, выступающий в тяжелой весовой категории. Его давно называют будущим звездным чемпионом.
Он дебютировал на профи-ринге в январе 2023 года и с тех пор одержал 12 побед, 10 из которых - нокаутом.
Его последние бои - зрелищные победы над Демси МакКином в первом раунде и Майком Балогуном во втором - вывели Итауму на вершину рейтинга WBO среди претендентов.
В августе 2025 года Итаума должен провести самый серьезный бой в карьере - против бывшего претендента на титул Диллиана Уайта.
Если Моузес одержит уверенную победу, это может открыть ему путь к титульному бою уже в 2026 году.
Встретится ли Итаума с Усиком?
Несмотря на уважение со стороны молодого боксера, который мечтает однажды поделить ринг с Усиком, такая встреча маловероятна.
Усик намекал, что после реванша с Дэниелом Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли", у него останется только один бой перед завершением карьеры.
Напомним, Усик стал двукратным абсолютным чемпионом мира, сначала в крузервейте, а затем - в хевивейте, одолев Тайсона Фьюри в мае 2024-го и повторно в декабре того же года.
После этого он планирует вернуть себе титул IBF, который был вынужден оставить ради реванша.
Напомним, недавно Усик назвал лучшего за себя боксера, которого он считает "номером один" прямо сейчас.
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