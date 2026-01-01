ВСУ поразили Ильский НПЗ в России и ряд целей врага в Донецкой области, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 1 января поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае и ряд целей россиян на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.
В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. Зафиксировано попадание ударных дронов по цели с последующим пожаром на территории объекта.
Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Цель поражена, результаты уточняются.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.
Так, в районе города Донецк поражен склад хранения дронов типа "Шахед"/"Герань". Результаты уточняются.
Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетныйкомплекс "Тор-М2".
Также в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта.
Кроме того, в районе Авдеевки, поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.
В Силах специальных операций также подтвердили удары по объектам россиян в Донецкой области.
Удары по российским объектам
Напомним, в новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.
Также ранее сообщалось о попадании дронов в городе Людиново Калужской области, где расположена нефтебаза и атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Также этой ночью неизвестные дроны атаковали Москву. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.
В ночь на 31 декабря Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Также под атакой были нефтегазовый терминал "Таманьнефтьгаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.