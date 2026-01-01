ВСУ поразили Ильский НПЗ в России и ряд целей врага в Донецкой области, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 1 января поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае и ряд целей россиян на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В Силах специальных операций также подтвердили удары по объектам россиян в Донецкой области.

Кроме того, в районе Авдеевки, поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии .

Также в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника . Зафиксирован пожар на территории объекта.

Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

Так, в районе города Донецк поражен склад хранения дронов типа "Шахед"/"Герань". Результаты уточняются.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан . Цель поражена, результаты уточняются.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ . Зафиксировано попадание ударных дронов по цели с последующим пожаром на территории объекта.

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.

Удары по российским объектам

Напомним, в новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

Также ранее сообщалось о попадании дронов в городе Людиново Калужской области, где расположена нефтебаза и атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Также этой ночью неизвестные дроны атаковали Москву. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.

В ночь на 31 декабря Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Также под атакой были нефтегазовый терминал "Таманьнефтьгаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.