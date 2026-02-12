ua en ru
За 1700 километров от Украины: дроны атаковали НПЗ в Ухте

Четверг 12 февраля 2026 10:31
UA EN RU
За 1700 километров от Украины: дроны атаковали НПЗ в Ухте
Автор: Константин Широкун

В российской Ухте, что в республике Коми, утром под атакой дронов был НПЗ "Лукойл". В городе прогремело несколько взрывов, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

Читайте также: Волгоград атаковали неизвестные дроны: в районе НПЗ возник пожар

В Ухте, согласно кадрам очевидцев, под атакой находился Ухтинский нефтеперерабатывающий завод - "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Над местом попадания беспилотников поднимается густой черный дым.

Также сообщается, что в местном ТЦ "Ярмарка" объявили эвакуацию, по всему городу слышен звук сирен. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, а в аэропорту Ухты ввели временные ограничения на полеты.

Что известно о НПЗ в Ухте

Завод был основан в 1933 году. С 1999 года завод входит в состав "Лукойла". НПЗ потребляет продукцию местных месторождений Тимано-Печорского бассейна. Сейчас основные часть сырья поступает по магистральному нефтепроводу Уса - Ухта. Определенные объемы ресурса получают через нефтепровод местного значения длиной 65 километров Тебук - Ухта.

В 2020 году НПЗ переработал около 2 млн тонн нефти. Доставка тяжелой нефти Ярезского месторождения осуществлялась в железнодорожных цистернах. Продукцию НПЗ вывозят железнодорожным транспортом.

Удары по НПЗ россиян

Напомним, в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что в ночь на 26 января украинские силы нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани - объекта, у которого потенциальный ежегодный объем переработки 4 млн тонн нефти.

Кроме того, в ночь на 1 января Силы обороны Украины поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае России. В Генштабе ВСУ сообщили, что было зафиксировано попадание дронов по вели с последующим пожаром.

