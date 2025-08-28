ua en ru
Новый посол Украины в США и анонс переговоров Ермака с командой Трампа: новости за 27 августа

Четверг 28 августа 2025 06:30
Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США. Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак поедет в США для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Более детально о том, что произошло в среду, 27 августа, - в материале РБК-Украина.

Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США

Ольга Стефанишина официально стала послом Украины в США. Формальные процедуры были завершены, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, он определил ключевые задачи, чтобы обновить работу украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом.

Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности, - Зеленский

Украинская делегация в пятницу, 29 августа, проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа. Будут говорить о гарантиях безопасности для Украины, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что все видят очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров.

Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары из-за закупки нефти РФ

Президент США Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров.

Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну России против Украины.

Взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва" остановил поставки в столицу РФ, - источники

Вчера, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву, сообщили источники РБК-Украина в разведке.

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, сообщения о сильном "хлопке" в пабликах города Рязань сопровождались масштабным пожаром.

Правительство частично отменило запрет выезда за границу женщин-депутатов

Кабинет министров отменил запрет выезда за границу во время военного положения женщин-депутатов местных советов. Однако это касается только тех, кто работает на общественных началах.

"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать - чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных", - отметила премьер Юлия Свириденко.

