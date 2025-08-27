Правительство частично отменило запрет выезда за границу женщин-депутатов

Кабинет министров отменил запрет выезда за границу во время военного положения женщин-депутатов местных советов. Однако это касается только тех, кто работает на общественных началах.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать - чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых сдавать мандат", - написала премьер.

По ее мнению, новое решение устраняет эти барьеры. "Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины", - пояснила Свириденко.

Глава правительства добавила, что изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал проект принятого постановления, согласно которому разрешение не распространяется на тех, кто одновременно является должностными лицами местного самоуправления (секретарь совета, староста и т.д.).

По его информации, процедура такова:

Органы местного самоуправления обязаны в течение трех дней подать в Администрацию Госпогранслужбы списки женщин-депутатов.

В этих списках будут указываться фамилия, имя и отчество, дата рождения, занимаемая должность.

Если происходят кадровые изменения, совет должен немедленно обновлять информацию и присылать новые данные.

Пограничники будут работать именно по этим официальным спискам.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко предоставил такое разъяснение принятого постановления

По его словам, депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета - это неоплачиваемая деятельность.

"Поэтому законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу, - написал он.

Но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета - то выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в рамках служебной командировки, пояснил министр.