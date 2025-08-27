ua en ru
Правительство частично отменило запрет выезда за границу женщин-депутатов

Украина, Среда 27 августа 2025 15:06
Правительство частично отменило запрет выезда за границу женщин-депутатов Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров отменил запрет выезда за границу во время военного положения женщин-депутатов местных советов. Однако это касается только тех, кто работает на общественных началах.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать - чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых сдавать мандат", - написала премьер.

По ее мнению, новое решение устраняет эти барьеры. "Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины", - пояснила Свириденко.

Глава правительства добавила, что изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал проект принятого постановления, согласно которому разрешение не распространяется на тех, кто одновременно является должностными лицами местного самоуправления (секретарь совета, староста и т.д.).

По его информации, процедура такова:

  • Органы местного самоуправления обязаны в течение трех дней подать в Администрацию Госпогранслужбы списки женщин-депутатов.
  • В этих списках будут указываться фамилия, имя и отчество, дата рождения, занимаемая должность.
  • Если происходят кадровые изменения, совет должен немедленно обновлять информацию и присылать новые данные.
  • Пограничники будут работать именно по этим официальным спискам.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко предоставил такое разъяснение принятого постановления

По его словам, депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета - это неоплачиваемая деятельность.

"Поэтому законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу, - написал он.

Но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета - то выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в рамках служебной командировки, пояснил министр.

Напомним, во время войны в Украине действует запрет выезда за границу мужчин 18-60 лет. Для женщин ограничений нет.

Правительство 26 августа разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет при условии наличия военного билета.

Зато Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей в период военного положения будет караться заключением на 3-5 лет.

