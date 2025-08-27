Взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва" остановил поставки в столицу РФ, - источники

Вчера, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, сообщения о сильном "хлопке" в пабликах города Рязань сопровождались масштабным пожаром.

Уже через несколько часов на место происшествия прибыли бригады экстренных служб для его ликвидации.

Местные жители сообщают, что в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий взрыва и пожара.

Магистраль с 2018 года перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", обеспечивающей потребности российской армии.

По информации ГУР МО, транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки от инцидента.