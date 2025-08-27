ua en ru
Взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва" остановил поставки в столицу РФ, - источники

Среда 27 августа 2025 12:03
Взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва" остановил поставки в столицу РФ, - источники Фото: Нефтепровод "Рязань-Москва" выведен из строя (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Вчера, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, сообщения о сильном "хлопке" в пабликах города Рязань сопровождались масштабным пожаром.

Уже через несколько часов на место происшествия прибыли бригады экстренных служб для его ликвидации.

Местные жители сообщают, что в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий взрыва и пожара.

Магистраль с 2018 года перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", обеспечивающей потребности российской армии.

По информации ГУР МО, транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки от инцидента.

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, что первая атака на "Дружбу" произошла 13 августа, а 18 августа ВСУ нанесли второй удар - уже по нефтеперерабатывающей станции "Никольское" в Тамбовской области России.

В связи с атакой на объекте начался пожар, а россияне полностью прекратили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Примерно 20 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто похвастался, что перекачка нефти была возобновлена.

Однако 21 августа дроны снова нанесли удар по станции "Унеча", тем самым остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

