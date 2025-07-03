"Новый подход": в Пентагоне разъяснили приостановку поставок оружия для Украины

Он отметил, что американское оборонное ведомство предоставляет президенту Дональду Трампу широкий набор возможностей в контексте военной помощи Украине, что "соответствует его стремлению завершить эту трагическую войну".

"Параллельно происходит пересмотр подходов к реализации этой цели с учетом сохранения боевого потенциала армии США и оборонных приоритетов, которые отражают курс главы государства на первенство Америки", - отметил Парнелл.

Спикер добавил, что сейчас продолжается так называемый "обзор возможностей" - процесс, направленный на то, чтобы убедиться: предоставленная Украине помощь согласуется с национальными оборонными интересами.

По его словам, ведомство не будет раскрывать информацию относительно объемов или типов поставляемого вооружения, а также о сроках поставок.

В то же время, руководитель Пентагона будет продолжать предоставлять президенту свои рекомендации касательно дальнейшей поддержке Украины.

Пресс-секретарь назвал это "взвешенным, практическим шагом к созданию четкого механизма оценки поставок боеприпасов - что и куда именно отправляется".

"Вместе с тем, хотим подчеркнуть: армия США имеет все необходимые ресурсы для выполнения любой миссии - в любой момент, в любом уголке мира", - подчеркнул Парнелл.