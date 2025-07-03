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"Новый подход": в Пентагоне разъяснили приостановку поставок оружия для Украины

Фото: в Пентагоне рассказали о новом подходе в поставках американского оружия для Украины (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В Пентагоне пересматривают военную поддержку Украины без нарушения принципа "Америка превыше всего".

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне 2 июля.

Он отметил, что американское оборонное ведомство предоставляет президенту Дональду Трампу широкий набор возможностей в контексте военной помощи Украине, что "соответствует его стремлению завершить эту трагическую войну".

"Параллельно происходит пересмотр подходов к реализации этой цели с учетом сохранения боевого потенциала армии США и оборонных приоритетов, которые отражают курс главы государства на первенство Америки", - отметил Парнелл.

Спикер добавил, что сейчас продолжается так называемый "обзор возможностей" - процесс, направленный на то, чтобы убедиться: предоставленная Украине помощь согласуется с национальными оборонными интересами.

По его словам, ведомство не будет раскрывать информацию относительно объемов или типов поставляемого вооружения, а также о сроках поставок.

В то же время, руководитель Пентагона будет продолжать предоставлять президенту свои рекомендации касательно дальнейшей поддержке Украины.

Пресс-секретарь назвал это "взвешенным, практическим шагом к созданию четкого механизма оценки поставок боеприпасов - что и куда именно отправляется".

"Вместе с тем, хотим подчеркнуть: армия США имеет все необходимые ресурсы для выполнения любой миссии - в любой момент, в любом уголке мира", - подчеркнул Парнелл.

Резонансное приостановление поставок оружия США для Украины

Ряд западных медиа сообщили о том, что Соединенные Штаты на два месяца приостановили передачу части военной помощи для Украины. Речь идет, в частности, о ракетах к системам ПВО Patriot, управляемых авиационных бомбах и артиллерийских боеприпасах.

Приближенные к Пентагону СМИ обнародовали точный перечень оружия, которое предназначалось для ВСУ, но до сих пор находится в Польше.

В то же время, официальный Киев призвал не паниковать и заверил, что поставки американского оружия продолжаются, также ведутся переговоры о новых пакетах помощи.

В Конгрессе от президента Дональда Трампа требуют объяснений по поводу непонятного решения о паузе в поставках оружия Украине.

Больше подробностей о новой задержке в военной помощи со стороны США - читайте в нашем аналитическом материале.

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