В США конгрессмен требует срочных объяснений Трампа относительно помощи Украине

Конгрессмен от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик после новостей о приостановке военной помощи Украине отправил президенту Дональду Трампу письмо. Фицпатрик требует провести срочный брифинг с Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение конгрессмена в X (Twitter) .

Фицпатрик написал, что новости о приостановке военной помощи Украине вызвали у него "серьезное беспокойство". Конгрессмен отметил, что новость прозвучала на фоне усиления российских воздушных атак на Украину.

В то же время, по словам Фицпатрика, Вооруженные силы Украины защищают не только родину, но и "держат передовую свободы". США, сказал конгрессмен, должны отстаивать мир через силу.

"Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Министерства обороны для разъяснения этих сообщений, пересмотра запасов оружия и боеприпасов нашей страны и обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью преданными обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты своего народа", - написал он, приложив фотокопию письма.

Фото: письмо конгрессмена Брайана Фицпатрика (x.com/RepBrianFitz)