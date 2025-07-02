В США конгрессмен требует срочных объяснений Трампа относительно помощи Украине
Конгрессмен от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик после новостей о приостановке военной помощи Украине отправил президенту Дональду Трампу письмо. Фицпатрик требует провести срочный брифинг с Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение конгрессмена в X (Twitter).
Фицпатрик написал, что новости о приостановке военной помощи Украине вызвали у него "серьезное беспокойство". Конгрессмен отметил, что новость прозвучала на фоне усиления российских воздушных атак на Украину.
В то же время, по словам Фицпатрика, Вооруженные силы Украины защищают не только родину, но и "держат передовую свободы". США, сказал конгрессмен, должны отстаивать мир через силу.
"Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Министерства обороны для разъяснения этих сообщений, пересмотра запасов оружия и боеприпасов нашей страны и обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью преданными обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты своего народа", - написал он, приложив фотокопию письма.
Фото: письмо конгрессмена Брайана Фицпатрика (x.com/RepBrianFitz)
Остановка поставок вооружения Украине: что известно
Еще 1 июля вечером стало известно, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО. Некоторые СМИ написали, что решение принял давний критик предоставления Украине военной поддержки, глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, другие пишут, что за этим стоит непосредственно новый министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.
Украина не получала от США официальных сообщений о прекращении поставок. Министерство обороны обратилось с требованием предоставить разъяснения в Пентагон, а Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США.
Тем временем Белый дом уже подтвердил приостановку поставок некоторых вооружений Украине, озвучив это устами представительницы Белого дома Анны Келли. А посол США в ООН Мэтью Уитакер подтвердил информацию и заявил, что это сделано, поскольку США "хотят убедиться в собственной боеспособности".
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