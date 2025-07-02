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В Белом доме заявили о приостановке поставки оружия Украине: что говорят в ОП

Среда 02 июля 2025 13:53
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В Белом доме заявили о приостановке поставки оружия Украине: что говорят в ОП Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии телеканалу "FREEДОМ".

"Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, - перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые совершенно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине", - заявил Подоляк.

Поддержка Украины со стороны США

Поддержка Украины со стороны США остается одним из ключевых элементов международной помощи Украине в ее войне против российской агрессии. Речь идет о поддержке оружием, техникой, финансами, разведкой и не только. В том же числе это касается систем противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и боеприпасов.

Последние месяцы, после того как Белый дом возглавил Дональд Трамп, риторика Вашингтона несколько изменилась. Сейчас же США пытаются восстановить контакт с Россией и настаивают на дипломатическом урегулировании войны.

Сегодня же, 2 июля, СМИ написали, что Штаты не будут поставлять Украине боеприпасы в течение нескольких месяцев. В Белом Доме объяснили это решение как интересы США после анализа готовности армии. В частности заявили, что такой подход укрепляет боеготовность Штатов перед потенциальными угрозами.

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Соединенные Штаты Америки Офис президента
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