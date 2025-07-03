"Новий підхід": у Пентагоні роз'яснили призупинення поставок зброї Україні

У Пентагоні переглядають військову підтримку України без порушення принципу "Америка понад усе".
Про це заявив прес-секретар Міноборони США Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні 2 липня.
Він зазначив, що американське оборонне відомство надає президенту Дональду Трампу широкий набір можливостей у контексті військової допомоги Україні, що "відповідає його прагненню завершити цю трагічну війну".
"Паралельно відбувається перегляд підходів до реалізації цієї мети з урахуванням збереження бойового потенціалу армії США та оборонних пріоритетів, які відображають курс глави держави на першість Америки", - зазначив Парнелл.
Речник додав, що нині триває так званий "огляд можливостей" - процес, спрямований на те, щоб переконатися: надана Україні допомога узгоджується з національними оборонними інтересами.
За його словами, відомство не буде розкривати інформацію стосовно обсягів чи типів озброєння, що постачається, а також про строки поставок.
Водночас, очільник Пентагону буде продовжувати надавати президенту свої рекомендації щодо подальшої підтримки України.
Прес-секретар назвав це "виваженим, практичним кроком до створення чіткого механізму оцінки постачання боєприпасів - що і куди саме відправляється".
"Разом із тим, хочемо наголосити: армія США має всі необхідні ресурси для виконання будь-якої місії - в будь-який момент, у будь-якому куточку світу", - заявив Парнелл.
Низка західних медіа повідомила про те, що Сполучені Штати на два місяці призупинили передачу частини військової допомоги для України. Йдеться, зокрема, про ракети до систем ППО Patriot, керовані авіаційні бомби та артилерійські боєприпаси.
Наближені до Пентагону ЗМІ оприлюднили точний перелік зброї, яка призначалася для ЗСУ, але досі перебуває в Польщі.
Водночас, офіційний Київ закликав не панікувати та запевнив, що поставки американської зброї тривають, також ведуться переговори про нові пакети допомоги.
У Конгресі від президента Дональда Трампа вимагають пояснень з приводу незрозумілого рішення про паузу в постачанні зброї Україні.
Більше подробиць про нову затримку у військовій допомозі з боку США - читайте в нашому аналітичному матеріалі.
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