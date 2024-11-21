Новый пакет помощи Украине от США и первый удар Storm Shadow по России: новости за 20 ноября

США выделили Украине новый пакет помощи в 275 млн долларов. Что в него вошло

Соединенные Штаты Америки в среду, 20 ноября, объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму 275 миллионов долларов.

Такой пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей.

Украина могла ударить Storm Shadow по объекту Путина в Курской области, - Defense Express

Украина, вероятно, впервые применила дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории России.

По информации Defense Express, целью мог быть объект с подземным командным пунктом РФ. Речь об имении Барятинских.

Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении конкретной информации о возможной серьезной воздушной атаке на Украину 20 ноября.

В связи с этим учреждение закрыли, а сотрудникам рекомендовали укрыться на месте.

Предателей лишат государственных наград: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Президентский законопроект №11410 поддержали 283 депутата.

Украина не имеет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 91-го года, - Зеленский

У Украины пока нет достаточной силы для того, чтобы вернуть себе границы 1991 года. Страна готова возвращать Крым дипломатически, заявил президент Украины Владимир Зеленский.