Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении. В связи с этим учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендовано укрыться на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.

Американское посольство обратилось к гражданам США в Украине с настоятельной рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги. Рекомендации для граждан: Следите за обновлениями через местные СМИ.

Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.

В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище.

Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.