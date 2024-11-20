ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предателей лишат государственных наград: Рада приняла закон

Украина, Среда 20 ноября 2024 12:21
UA EN RU
Предателей лишат государственных наград: Рада приняла закон Фото: Рада приняла закон о лишении предателей государственных наград (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, президентский проект №11410 поддержали 283 депутата.

Президент Владимир Зеленский подал этот законопроект в июле.

Что устанавливает закон

Законом предусмотрено, что суд может установить дополнительное наказание в виде лишения государственных наград лиц, признанных виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Также определено, что суд, вынося приговор, должен решить, в том числе, вопрос есть основания для лишения обвиняемого государственной награды Украины.

Закон также предусматривает лишение государственных наград решением СНБО, введенным в действие указом президента Украины.

Также установлено, что человек, лишенный государственных наград Украины, лишается права на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке, отдельные лица, награжденные государственными наградами, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, сохраняют статус награжденных, а также возможность пользоваться соответствующими правами и льготами.

В настоящее время лишение государственных наград может быть осуществлено только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда.

До этого времени положения Уголовного кодекса Украины не предусматривали такого вида наказания, как лишение государственной награды Украины.

О деталях законопроекта президента читайте в материале РБК-Украина "Кто и почему может остаться без "Героя Украины" и зачем для этого новый закон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте