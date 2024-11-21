Новий пакет допомоги Україні від США та перший удар Storm Shadow по Росії: новини за 20 листопада

США виділили Україні новий пакет допомоги у 275 млн доларів. Що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки в середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.

Такий пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її нагальних потреб.

Україна могла вдарити Storm Shadow об'єктом Путіна в Курській області, - Defense Express

Україна, ймовірно, вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території Росії.

За інформацією Defense Express, ціллю міг бути об'єкт із підземним командним пунктом РФ. Мова про маєток Барятинських.

Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання конкретної інформації про можливу серйозну повітряну атаку на Україну 20 листопада.

У зв'язку з цим установу закрили, а співробітникам рекомендували пройти в укриття.

Зрадників позбавлять державних нагород: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України.

Президентський законопроект №11410 підтримали 283 депутати.

Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до меж 91-го року, - Зеленський

Україна поки що не має достатньої сили для того, щоб повернути собі кордони 1991 року. Країна готова повертати Крим дипломатично, заявив президент України Володимир Зеленський.