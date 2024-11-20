Украина не имеет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 91-го года, - Зеленский
У Украины пока нет достаточной силы для того, чтобы вернуть себе границы 1991 года. Мы готовы возвращать Крым дипломатически.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу Fox News.
По словам Зеленского, Украина юридически не может признать любую оккупированную территорию российской.
"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения с 2014 года. Юридически мы этого не признаем. Мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года", - сказал Зеленский.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин четко дал понять, что Крым никогда не вернется в руки Украины.
"Готовы ли вы отказаться от Крыма ради мирного соглашения, которое положит конец этой войне и остановит кровопролитие в Украине? Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся", - подчеркнул президент.
Он заявил, что понимает, что Крым удастся вернуть Украине только дипломатическим путем, а не с оружием в руках.
Переговоры Украины и РФ
В настоящее время переговоры между Украиной и Россией не ведутся. Президент Владимир Зеленский отмечает, что единственное направление контактов с РФ касается обмена пленными.
В то же время западные СМИ сообщали, что Украина и Россия при посредничестве Катара якобы начали "предварительные обсуждения" по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Однако эта информация была официально опровергнута как украинской стороной, так и Кремлем.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом намерен сразу организовать переговоры между Украиной и РФ. Владимир Зеленский, в свою очередь, предостерег от спешного завершения войны путем необоснованных компромиссов.
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