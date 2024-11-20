ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США выделили Украине новый пакет помощи в 275 млн долларов. Что в него вошло

Среда 20 ноября 2024 16:40
UA EN RU
США выделили Украине новый пакет помощи в 275 млн долларов. Что в него вошло Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки в среду, 20 ноября, объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.

Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.

В пакет на 275 млн долларов вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм боеприпасы;
  • минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
  • беспилотники;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Помощь Украине от США

Напомним, 1 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США оказали новую помощь Украине. Прошлый пакет был предоставлен в связи с опрокидыванием северокорейских войск в Россию, в том числе и в Курскую область.

При этом ранее президент Украины ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Пентагон
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте