США выделили Украине новый пакет помощи в 275 млн долларов. Что в него вошло
Соединенные Штаты Америки в среду, 20 ноября, объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму 275 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.
Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.
В пакет на 275 млн долларов вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм боеприпасы;
- минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
- беспилотники;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Помощь Украине от США
Напомним, 1 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США оказали новую помощь Украине. Прошлый пакет был предоставлен в связи с опрокидыванием северокорейских войск в Россию, в том числе и в Курскую область.
При этом ранее президент Украины ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн долларов.
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