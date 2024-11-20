США выделили Украине новый пакет помощи в 275 млн долларов. Что в него вошло

Соединенные Штаты Америки в среду, 20 ноября, объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию. Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения. В пакет на 275 млн долларов вошли: боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм боеприпасы;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотники;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

взрывное оборудование и боеприпасы;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.