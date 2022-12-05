ВСУ ударили по позициям оккупантов в Мариуполе: уничтожены С-300 и не только

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов одно из мест базирования ПВО и техники оккупанта посетила "бавовна", - рассказал он в понедельник, 5 декабря.

По словам Андрющенко, уже есть подтверждение от Мариупольского Сопротивления относительно поражения по меньшей мере 2 систем ПВО С-300, двухколесных единиц военной техники.

"Об уже не живой силе - кто вообще ее считает", - констатировал советник мэра.