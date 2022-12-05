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ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ

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Понедельник 05 декабря 2022 09:17
ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ Фото: ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще 540 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 540 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 5 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 91690 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 2924 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+1) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4497 (+18) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.

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