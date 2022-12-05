ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще 540 оккупантов (Getty Images)
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 540 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 5 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 91690 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 2924 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+1) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4497 (+18) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.
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