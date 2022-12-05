ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты изменили тактику на Донбассе после назначения Суровикина: Сырский раскрыл детали

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 05 декабря 2022 12:13
Оккупанты изменили тактику на Донбассе после назначения Суровикина: Сырский раскрыл детали Фото: оккупанты поменяли тактику на восточном фронте после назначения Сергея Суровикина (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты поменяли тактику на восточном фронте. Ситуация на Донбассе очень напряженная, враг увеличил авиационных, и ракетных ударов по позициям украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского во время телемарафона.

"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (Сергея, нового командующего армией РФ в Украине, - ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - сказал он.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона говорил, что оккупационные войска пытаются любыми методами захватить Бахмут, поэтому меняют тактику боевых действий. Враг пытается действовать малыми группами.

Напомним, по данным британской разведки, российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Поэтому они упорно пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и выпущенных из тюрем заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война в Украине
NEWS
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии