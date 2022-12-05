Хотим двигаться к миру. Венгрия объяснила свое нежелание тренировать бойцов ВСУ

Венгрия не будет тренировать украинских военных в рамках миссии Европейского союза на своей территории, поскольку страна стремится к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря по двустороннему сотрудничеству МИД Венгрии Тамаша Менцера.

"Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", - добавил Мецнер.

Государственный секретарь объяснил, что его страна не хочет двигаться к войне.

"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет", - заявил Менцер.

Напомним, что ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных.

Позже стало известно, что Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил украинских военных, которые приступили к тренировкам в рамках миссии Европейского союза.

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