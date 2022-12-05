Обида в глазах Путина и "великий" российский народ. Макрон снова высказался о РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным увидел в его глазах обиду на США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News .

Макрон считает, что Путин затаил обиду на Запад из-за якобы попыток уничтожить Россию.

"Вероятно, своего рода обиду (видел в глазах Путина - ред.). Относительно последних десятилетий и западного мира. Обида на США и ЕС чрезвычайно важна. И ощущение, что наша цель - уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель. Это никогда не было нашей целью во Франции", - сказал президент.

В то же время французский лидер заявил, что российский народ следует уважать из-за культурных и исторических связей.

"Когда у нас был очень долгий разговор… было четкое понимание того, что российский народ - это великий народ с большой историей. И его цель и его, возможно, судьба состояла в том, чтобы восстановить, пожалуй, империю", - акцентировал Макрон.

Напомним, недавно Эммануэль Макрон заявил, что России после окончания войны будут необходимы гарантии безопасности.

При этом аналитики ISW считают, что это заявление Макрона стало частью российской информационной спецоперации.

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