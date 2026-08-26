Новый дедлайн для бронирования в "Дія": кому нужно срочно обновить статус критичности
Украинским предприятиям напомнили о важном дедлайне по бронированию работников в приложении "Действие" и объяснили, кому необходимо оперативно обновить статус критичности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Действие" в Facebook.
Главное:
- Важный дедлайн: предприятия, которые получили статус критичности до 2 июня 2026 и до сих пор его не обновили, могут бронировать работников только до 1 сентября.
- Без дополнительных действий: те компании, которые уже переподтвердили свой статус, работают в обычном режиме (по упрощенной процедуре бронь действует до даты предыдущего решения, по полной - до нового).
- Подсказка онлайн: если статус критичности еще не обновлен, во время подачи заявки в "Дія" появится специальное уведомление с актуальным сроком действия брони.
- Условие долгосрочной брони: чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно обязательно получить обновленное решение о критичности.
Кто может бронировать работников до 1 сентября
Украинцам рассказали о важном обновлении для бизнеса при бронировании в "Дія".
Речь о том, что бронирование работников будет доступно только до 1 сентября для тех предприятий, которые:
- получили статус критичности до 2 июня 2026 года;
- до сих пор его не переподтвердили.
"Чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно иметь обновленное решение", - подчеркнули в "Дія".
Некоторым предприятиям необходимо оперативно обновить статус критичности (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)
Нужно ли что-то делать тем, кто обновил статус
Для тех предприятий, которые уже переподтвердили статус критичности, дополнительных действий совершать не нужно.
Уточняется, что по упрощенной процедуре - критичность будет действовать до даты предварительного решения.
По полному пакету - согласно новому.
Как понять, нужно ли обновление статуса
Предприятия с решением о критичности, не прошедшие обновление, увидят соответствующее оповещение в "Дія" во время оформления услуг:
- "Бронирование работников";
- "Продление бронирования работников".
В нем будет указан актуальный срок бронирования.
"Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок. Экономим ваше время и делаем государственные услуги удобными", - подытожили в пресс-службе "Дія".
Напомним, ранее мы рассказывали, как Кабмин решил обновить критерии для предоставления предприятиям статуса критичности.
Кроме того, мы объясняли, на кого ограничение дедлайном 1 сентября не распространяется.
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