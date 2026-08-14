Число украинцев с бронью просядет? Юрист дал прогноз на фоне новых критериев критичности

Число забронированных от мобилизации работников в Украине может временно сократиться на фоне внедрения новых критериев критичности предприятий.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.

Главное: Бронь могут сократить: количество забронированных работников может временно уменьшиться из-за новых критериев критичности предприятий.

количество забронированных работников может временно уменьшиться из-за новых критериев критичности предприятий. Прогноз юриста: в сентябре-октябре показатель может упасть на 10-20%, а к концу 2026 года - на 5-15%.

в сентябре-октябре показатель может упасть на 10-20%, а к концу 2026 года - на 5-15%. Сколько забронированных: в мае 2026 бронь от мобилизации имели более 1,3 млн работников.

Оценка ситуации

По имеющимся данным, в мае 2026 года количество забронированных работников превышало 1,3 млн человек. Последние несколько лет этот показатель колеблется в пределах 1,1-1,3 млн, что составляет около 12% всех работающих граждан.

При этом предприятия, имеющие статус критически важных, обеспечивают более 60% поступлений в государственный бюджет.

В Кабмине ранее отмечали, что цель новых критериев критичности для предприятий - не автоматическое сокращение забронированных, а исправление пробелов, которыми пользовались для уклонения от призыва.

Станет меньше украинцев с броней

Юрист Николай Сиренко дал следующий прогноз по изменению количества забронированных: