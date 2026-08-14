ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Число украинцев с бронью просядет? Юрист дал прогноз на фоне новых критериев критичности

18:00 14.08.2026 Пт
2 мин
Действующие решения о критичности предприятий будут действовать только до 1 сентября
aimg Иван Носальский aimg Василина Копытко
Число украинцев с бронью просядет? Юрист дал прогноз на фоне новых критериев критичности Иллюстративное фото: украинцев с бронью может стать меньше (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Число забронированных от мобилизации работников в Украине может временно сократиться на фоне внедрения новых критериев критичности предприятий.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.

Главное:

  • Бронь могут сократить: количество забронированных работников может временно уменьшиться из-за новых критериев критичности предприятий.
  • Прогноз юриста: в сентябре-октябре показатель может упасть на 10-20%, а к концу 2026 года - на 5-15%.
  • Сколько забронированных: в мае 2026 бронь от мобилизации имели более 1,3 млн работников.

Оценка ситуации

По имеющимся данным, в мае 2026 года количество забронированных работников превышало 1,3 млн человек. Последние несколько лет этот показатель колеблется в пределах 1,1-1,3 млн, что составляет около 12% всех работающих граждан.

При этом предприятия, имеющие статус критически важных, обеспечивают более 60% поступлений в государственный бюджет.

В Кабмине ранее отмечали, что цель новых критериев критичности для предприятий - не автоматическое сокращение забронированных, а исправление пробелов, которыми пользовались для уклонения от призыва.

Станет меньше украинцев с броней

Юрист Николай Сиренко дал следующий прогноз по изменению количества забронированных:

  • Сентябрь-октябрь 2026 года: ожидается временное снижение показателей на 10-20%. Это связано, прежде всего, с административными задержками и обновлением документов, а не с лишением права на бронирование;
  • До конца 2026 года: общее количество забронированных может сократиться на 5-15%. Показатель стабилизируется на уровне 1,1-1,25 млн человек, что соответствует нижнему пределу привычных системных параметров.

Напомним, этим летом в Украине пересмотрели критерии, по которым предприятиям предоставляют статус критичности.

На этом фоне статус критичности всех предприятий пересматривается. Действующие решения о критичности предприятий будут действовать только до 1 сентября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бронирование от мобилизации Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G