Требования выросли в разы: в Украине ввели новые условия для бронирования работников
Государство подняло планку для предприятий, желающих получить статус критически важных для экономики - а вместе с ним и право на бронирование сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954.
Что изменилось для аграриев
Минимальная площадь возделываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое - с 500 до 1000 га. Порог годового дохода также удвоили: раньше хватало 20 млн грн, теперь нужно 40 млн грн.
В то же время отменили два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал больше не засчитывается, а получить статус из-за владения 90% капитала других критических предприятий – тоже больше нельзя.
Вместо этого ввели новое обязательное требование - копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.
Лесные хозяйства - требования выросли в пять раз
Площадь постоянного использования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно прибавляется финансовое условие - годовой доход от 10 млн грн. Раньше такого требования для лесного хозяйства не было.
Из перечня профильных КВЭД в этой области убрали охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.
Новые зарплатные требования для общего перечня
Раньше таких критериев не существовало - теперь они появились и являются обязательными:
- предприятия с более 50 работниками - средняя зарплата не ниже средней по стране за последний год, умноженную на коэффициент 2;
- от 20 работников - коэффициент 3;
- постоянные представительства нерезидентов - также коэффициент 3 (ранее был коэффициент 2).
Условия для межобластного статуса
Для предприятий, работающих в трех и более областях, ввели два обязательных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тыс. грн по каждой из областей за последние три месяца.
Компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных - если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.
Что осталось без изменений
Ряд критериев не изменился. Критически важными по-прежнему считаются предприятия, которые:
- имеют государственные гранты;
- оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;
- находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;
- проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;
- являются участниками индустриального парка;
- заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.
Напомним, ранее банкам закрыли возможность бронировать работников через лазейку, которую часть финучреждений использовала для получения статуса критически важных.
Как сообщало РБК-Украина, новые правила бронирования вступили в силу раньше этого года. Тогда бизнес получил обновленный порядок подтверждения статуса критически важных предприятий.