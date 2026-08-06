Может ли предприятие забрать бронь у сотрудника: юрист назвал законные основания
У предприятия есть юридическая возможность инициировать аннулирование брони военнообязанного работника через портал "Дія" без его личного согласия.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.
Главное:
Разбронирование через "Дію": Работодатель может инициировать аннулирование бронирования работника без его личного согласия.
Наказание запрещено: Лишать брони за нарушение трудовой дисциплины незаконно, отмечает юрист.
Когда бронь может быть отменена: Законными основаниями являются увольнение, перевод на должность вне критериев бронирования или превышение квоты.
Аннулирование через "Дію" и техническое 5-дневное окно
По словам Сиренко, подпункт 8 пункта 31 Порядка №76 предусматривает, что руководитель предприятия может подать обоснованное заявление о снятии бронирования через портал "Дія". Согласия самого работника для этой процедуры не требуется.
Нормативно Постановление №862 отменило ограничение, по которому подавать такое заявление можно было только раз в 5 дней. Юридически работодатель имеет право подавать ходатайство о разбронировании ежедневно.
На практике сервис "Дія" еще находится в процессе технической реализации этого изменения. Поэтому предприятиям советуют планировать кадровые операции с учетом того, что фактическое "окно" для подачи заявлений пока остается 5-дневным.
Почему разбронирование "за нарушение" является незаконным
Юрист подчеркнул, что бронирование по своей правовой природе является инструментом обеспечения потребностей экономики и обороны, а не средством воздействия на трудовую дисциплину.
Статья 147 КЗоТ содержит исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий - выговор и увольнение. Снятие бронирования среди них отсутствует, поэтому его применение в качестве наказания считается мерой, не предусмотренной законом.
Попытки лишить работника бронирования за нарушение правил внутреннего распорядка создают основания для:
- жалоб в Гоструд;
- судебных исков о дискриминации и принуждении;
- уголовно-правовой оценки действий руководства в случае злоупотреблений или принуждения к увольнению.
Законные основания для снятия отсрочки
Правовыми и безопасными основаниями для лишения работника брони являются:
- увольнение с предприятия;
- кадровый перевод, выводящий должность за пределы критериев бронирования;
- несоответствие уровню заработной платы или превышение установленной квоты.
В случае превышения квоты руководитель обязан подать заявление об аннулировании "лишней" брони в течение 10 рабочих дней. Игнорирование этого требования является основанием для аннулирования статуса критичности для всего предприятия.
К слову, ранее Сиренко в комментарии подчеркивал, что после увольнения бронирование от мобилизации аннулируется автоматически.