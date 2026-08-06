Может ли предприятие забрать бронь у сотрудника: юрист назвал законные основания

У предприятия есть юридическая возможность инициировать аннулирование брони военнообязанного работника через портал "Дія" без его личного согласия.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.

Главное: Разбронирование через "Дію": Работодатель может инициировать аннулирование бронирования работника без его личного согласия. Наказание запрещено: Лишать брони за нарушение трудовой дисциплины незаконно, отмечает юрист. Когда бронь может быть отменена: Законными основаниями являются увольнение, перевод на должность вне критериев бронирования или превышение квоты.

Аннулирование через "Дію" и техническое 5-дневное окно

По словам Сиренко, подпункт 8 пункта 31 Порядка №76 предусматривает, что руководитель предприятия может подать обоснованное заявление о снятии бронирования через портал "Дія". Согласия самого работника для этой процедуры не требуется.

Нормативно Постановление №862 отменило ограничение, по которому подавать такое заявление можно было только раз в 5 дней. Юридически работодатель имеет право подавать ходатайство о разбронировании ежедневно.

На практике сервис "Дія" еще находится в процессе технической реализации этого изменения. Поэтому предприятиям советуют планировать кадровые операции с учетом того, что фактическое "окно" для подачи заявлений пока остается 5-дневным.

Почему разбронирование "за нарушение" является незаконным

Юрист подчеркнул, что бронирование по своей правовой природе является инструментом обеспечения потребностей экономики и обороны, а не средством воздействия на трудовую дисциплину.

Статья 147 КЗоТ содержит исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий - выговор и увольнение. Снятие бронирования среди них отсутствует, поэтому его применение в качестве наказания считается мерой, не предусмотренной законом.

Попытки лишить работника бронирования за нарушение правил внутреннего распорядка создают основания для:

жалоб в Гоструд;

судебных исков о дискриминации и принуждении;

уголовно-правовой оценки действий руководства в случае злоупотреблений или принуждения к увольнению.

Законные основания для снятия отсрочки

Правовыми и безопасными основаниями для лишения работника брони являются:

увольнение с предприятия;

кадровый перевод, выводящий должность за пределы критериев бронирования;

несоответствие уровню заработной платы или превышение установленной квоты.

В случае превышения квоты руководитель обязан подать заявление об аннулировании "лишней" брони в течение 10 рабочих дней. Игнорирование этого требования является основанием для аннулирования статуса критичности для всего предприятия.