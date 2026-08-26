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Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского

10:52 26.08.2026 Ср
2 мин
За что вручают такую награду?
aimg Елена Чупровская
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
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Американский предприниматель Илон Маск получил орден Свободы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: Наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", - говорится в указе.

За что могут вручить Орден Свободы

Орден Свободы - высшая государственная награда Украины, которую вручают за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства.

Основания для награждения:

  • укрепление независимости Украины;
  • объединение украинского общества;
  • достижения в развитии демократии, реформ и экономики;
  • защита конституционных прав и свобод граждан героизм и патриотизм во благо государства.

Кто может получить:

  • граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства - пожизненно или посмертно, по указу Президента.
  • Повторное вознаграждение не предусмотрено.

Напомним, еще в начале августа СМИ писали, чтоИлон Маск выступает против использования спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по территории России.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил посодействовать получению разрешения на использование Starlink для наведения ударов по российским ракетным батареям, атакующим украинские города.

С аналогичными просьбами непублично якобы обращался и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, однако миллиардер пока отказывается уступать.

Маск продолжает настаивать на рисках эскалации и считает, что сторонам уже пора заключить мир.

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Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
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