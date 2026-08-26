Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут

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Должность посла Украины в США остается вакантной, несмотря на критическую важность американского направления для Киева. Определенный круг кандидатов на Банковой уже очертили, но финальное решение не принято.

Почему возникли сложности с назначением нового посла, кто все-таки им может стать и какие вызовы ждут руководителя дипмиссии – читайте в материале журналистов РБК-Украина Романа Кота и Милана Лелича.

Главное: Кадровый дефицит : Офис президента столкнулся со сложностями при поиске нового посла в США из-за отказов кандидатов и политических нюансов.

: Офис президента столкнулся со сложностями при поиске нового посла в США из-за отказов кандидатов и политических нюансов. Возможные кандидатуры : Среди потенциальных претендентов на должность в властных кулуарах обсуждались несколько известных политических и дипломатических фигур.

: Среди потенциальных претендентов на должность в властных кулуарах обсуждались несколько известных политических и дипломатических фигур. Децентрализация треков : Работой на американском направлении параллельно занимаются несколько ключевых представителей команды Зеленского, включая руководство ОП и разведки.

: Работой на американском направлении параллельно занимаются несколько ключевых представителей команды Зеленского, включая руководство ОП и разведки. Требования к должности: Будущий посол должен обладать высоким уровнем медийности и эффективно работать с американским политическим истеблишментом.

Год назад, в августе 2025-го, Украина отправляла в Вашингтон нового посла, а уже в этом августе ключевое кресло в дипломатическом представительстве снова пусто. Соединенные Штаты остаются ключевым партнером Украины, но найти туда полноценного руководителя дипмиссии оказалось непростой задачей.

Ольга Стефанишина покинула должность в Вашингтоне, не проработав и года. На следующий же день после президентского указа об увольнении НАБУ вручило ей подозрение.

Поиск нового посла превратился в затяжной кулуарный процесс. Вместо очереди желающих Офис президента в очередной раз столкнулся с кадровым дефицитом. Потенциальные послы либо отказывались от поездки из-за личных обстоятельств, либо их кандидатуры отсеивались из-за политических нюансов.

Кто на замену

Вместо Стефанишиной послом в Вашингтон должна была поехать Юлия Свириденко, только что снятая с премьерской должности. Более того, некоторые собеседники РБК-Украина во власти настаивали, что именно необходимость заместить Стефанишину в Вашингтоне и стала катализатором июльского перезагрузки правительства.

Впрочем, Свириденко отказалась ехать из Украины, по информации издания, объяснив это семейными обстоятельствами.

А вот Рустема Умерова на этот раз, говорят источники РБК-Украина, на должность в США уже не рассматривали, вопреки таким слухам в соцсетях. Об этом издание подробно писало в материале, посвященном ключевым персонам в окружении Зеленского.

Фото: Дональд Трамп и Ольга Стефанишина (facebook.com.olga.kravets)

Также в контексте новой должности присматривались к заместителю главы Офиса президента Павлу Палисе. Как военный, в ОП он преимущественно занимается сектором обороны.

Аргументом за назначение Палисы было то, что Трамп называл его своим "любимым солдатом" в Украине. Но, вероятно, его важная роль на нынешней должности тоже имеет значение, и пока он остается рядом с президентом Зеленским в Киеве.

Различные источники РБК-Украина во власти называли и другие фамилии. По словам осведомленного собеседника издания, потенциальных кандидатур сейчас несколько: среди военных, дипломатов и даже политиков. В частности, это бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В любом случае, если в Вашингтон все же поедет кто-то из действующих чиновников, например, с Банковой, это заставит несколько перестроить всю структуру дипломатического трека, и на этот фактор также учитывают, объяснял РБК-Украина информированный собеседник.

Поэтому существует несколько причин того, что кресло посла в США до сих пор вакантно. Во-первых, у нынешней президентской команды очень короткая "скамейка запасных".

Посол в Вашингтоне и раньше занимал особое место в дипломатической иерархии и по влиянию был сопоставим с заместителем министра. А сейчас и подавно.

"Это место очень ответственное, там должен быть человек на уровне вице-премьера, минимум министра, а лучше премьер-министра", – заявил президент Зеленский 23 июля.

Спустя месяц глава государства уточнил требования к послу, немного их скорректировав, поскольку политический вес внутри Украины не обязательно означает эффективность на международных переговорах. Впрочем, по его словам, кандидатура есть.

"В посольство в Соединенных Штатах Америки нужен опытный человек. Это очень важно. Сейчас там выборы. Нам нужен коммуникатор, чтобы об Украине не забывали", – подчеркнул президент.

Тем временем американские аналитики советуют расширить круг поиска, хотя часто их ремарки сталкиваются с непониманием политических реалий и того, как работает нынешняя власть в Украине.

К примеру, редактор рубрики UkraineAlert во влиятельном американском аналитическом центре Atlantic Council Мелинда Шеринг предложила обратить внимание на фигуры с прочными личными связями среди республиканцев и консервативных кругов.

Среди предложенных ею фамилий – экс-нардеп Павел Унгурян с контактами в религиозных кругах США, предприниматели вроде Андрея Ставницера или Сергея Гусовского, способные говорить на языке американского бизнеса, или даже бывшая вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Однако назначение кого-то настолько "со стороны", а уж тем более – кого-то из лагеря оппозиции (а Климпуш-Цинцадзе – нардеп от "Европейской солидарности") в нынешней политической культуре весьма маловероятно.

Но окончательное решение зависит не только от ситуации в Киеве – столь же важным препятствием остается согласование будущего посла в Вашингтоне, где действуют свои политические правила.

Политические тонкости

Хотя раньше дипмиссию в Вашингтоне возглавляли и карьерные дипломаты, сейчас должность посла Украины в США – настоящая "горячая сковородка" чисто в политическом плане. Особенно учитывая то, насколько тесными стали отношения Киева и Вашингтона с началом большой войны.

И речь идет не только о зависимости Украины от американской военной помощи и дипломатических усилий. Но и о том, что сама Украина стала одним из важных факторов внутриамериканской политики.

На себе это хорошо почувствовала экс-посол Оксана Маркарова. За время своей каденции с 2021 года она смогла наладить хорошие отношения с большей частью американского истеблишмента, о ней писали хвалебные статьи топовые американские медиа. Правда, преимущественно с "демократического" фланга.

Поворотным для Маркаровой стал визит в США президента Зеленского в сентябре 2024 года, в самый разгар президентских выборов в Штатах. Во время его поездки на военный завод в Скрентоне, как оказалось, с американской стороны присутствовали именно представители Демократической партии и практически ни одного республиканца.

Фото: президент Владимир Зеленский во время визита на оружейный завод в Скрентоне, США. Позади – Оксана Маркарова (president.gov.ua)

В команде тогда еще кандидата Дональда Трампа решили использовать эту историю, обвиняя Маркарову, да и Украину в целом, в подыгрывании демократам и их кандидату Камале Харрис (что, конечно, отрицали с украинской стороны).

Несмотря на скандал, Маркарова осталась на должности, но стало понятно, что Украине нужно искать нового представителя в США. Тем более каденция Маркаровой уже перевалила за четыре года – более чем достаточно по дипломатическим меркам.

Летом 2025 года именно поиск нового посла в США стал "официальной" причиной смены правительства. Причем на эту должность планировался тогдашний министр обороны Рустем Умеров. Насчет того, почему это назначение так и не состоялось, в кулуарах ходили самые разные непроверенные слухи, в частности якобы о слишком тесных связях Умерова с Турцией, которые не нравились американцам.

В конечном итоге, в США послом поехала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее работой на должности, как рассказывали собеседники РБК-Украина, были вполне довольны и в Киеве, и в Вашингтоне.

По словам медиасоветника Razom for Ukraine в Вашингтоне Остапа Ярыша, Стефанишина удачно подхватила эстафету от своей предшественницы.

"Я ни разу не слышал, чтобы были жалобы на нее, будь то от республиканцев, демократов или от Белого дома. Плюс она пыталась наладить контакт с теми людьми или группами, где раньше были, возможно, какие-то пробелы или проблемы", – комментирует Ярыш для РБК-Украина.

Однако летом этого года вмешался внешний фактор. На Банковой узнали, что Стефанишина уже вскоре должна получить подозрение от антикоррупционных органов, и ее нужно возвращать домой.

Впрочем, в самих США наличие подозрения от НАБУ не особо повлияло на восприятие посла в Вашингтоне. Для нынешней команды в Белом доме это не является определяющим фактором – хотя бы потому, что против самого Дональда Трампа ранее был возбужден целый ряд уголовных дел разного уровня политизированности.

Но несмотря на все политические штормы вокруг Вашингтона, посольство выполняет и немало других, прикладных задач.

Не только Вашингтон

Отношениями с США в Украине сегодня занимается далеко не только посольство. Этот процесс децентрализован.

Главой делегации на мирных переговорах, которые пока на паузе, остается руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Вопросы оборонного сотрудничества и подготовку соглашения по дронам (Drone Deal) полностью замкнул на себе глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В конце концов, к более неформальному треку коммуникации активно привлечен даже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Какое же место в этой системе координат занимает официальный руководитель дипломатического представительства?

"Посол помогает с контактами, с логистикой на месте. Посол является связующим звеном, когда это нужно", – описывает нынешнюю роль руководителя дипмиссии Остап Ярыш.

По его словам, главная задача посла сейчас – это поддержка всех треков, которые Украина ведет на формальном или неформальном уровне, и привлечение людей с непосредственным доступом к американскому руководству.

Не менее важно и присутствие в информационном поле. Американский венчурный инвестор и меценат, который активно помогает Украине, Грегори Слейтон считает, что Украине нужен специалист с высоким уровнем медийности.

"Я лично знал нескольких последних послов. И я думаю, что у вас были хорошие послы, но я хотел бы видеть того, кто бы лучше владел медиа, кого-то, кто может выступать на CNN и Fox и действительно хорошо работать, убеждать людей, дать отпор этому российскому мусору. Потому что при отсутствии правды побеждает ложь", – отметил Слейтон в комментарии РБК-Украина.

Кроме "высокой дипломатии" в Вашингтоне, руководителя посольства ждет и колоссальный объем рутинной работы по всей стране.

Лидер Американо-Украинского Христианского Альянса Вадим Дашкевич, который занимается адвокацией Украины в США через религиозные круги, отмечает необходимость объединить диаспору украинцев в разных штатах вокруг единой повестки и четко доносить им задачи из Киева.

"Также нужны тесные связи, чтобы построить такую дружбу с американцами из разных структур, чтобы американцы в Вашингтоне могли быть не просто проинформированы о том, что происходит в Украине, но и могли быть вовлечены", – объяснил изданию Дашкевич.

Фото: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и конгрессмены США (Getty Images)

Эксперт из "Центра отношений США-Украина" в Нью-Йорке Андрей Добрянский считает, что новый посол – это всегда хороший повод заново открыть двери более чем 400 конгрессменам и сенаторам, участвующим в принятии законодательных актов.

Среди главных приоритетов для Украины сейчас остаются как вопросы безопасности, в частности стабильные поставки дефицитных боеприпасов для систем Patriot, так и политическое давление через ключевые инициативы – например, законопроект Грэма-Блюменталя, предоставляющий возможность ввести жесткие санкции против России.

Но при этом, по словам Добрянского, ключевая задача – формировать имидж Украины и работать в регионах. В то же время эксперт обращает внимание и на чисто бытовые и финансовые вызовы. Посольству в Вашингтоне подшефны четыре генеральных консульства и ряд почетных.

"Это не должен быть олигарх или коррумпированное лицо, но жить в Америке недешево. Так же непросто посещать разные регионы, будь то вокруг Вашингтона или в других отдельных штатах, а у Украины сейчас нет бюджета на топливо или дополнительные машины", – резюмирует Добрянский.

Некоторые осведомленные собеседники РБК-Украина говорили о том, что посла стоит назначить уже после выборов в Конгресс США, которые состоятся в начале ноября. По мнению других, не стоит привязываться ни к каким датам, и как только будет найдена приемлемая кандидатура, которая согласится поехать в Вашингтон – посол и будет назначен.

Пока Банковая продолжает взвешивать все за и против, украинское представительство остается без руководителя. В Вашингтоне, в свою очередь, снова ждут финального решения президента Зеленского.

Впрочем, главное – найти человека, который сможет не просто занять статусную должность, но и выдержать политическое давление и в итоге дать практические результаты.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему возникла задержка с назначением нового посла Украины в США?

– Офис президента столкнулся с кадровым дефицитом: потенциальные претенденты часто отказываются от назначения из-за личных обстоятельств или отсеиваются из-за сложных политических нюансов.

– Кто из украинских чиновников рассматривался на должность руководителя дипмиссии в Вашингтоне?

– Потенциальных кандидатур сейчас несколько: среди военных, дипломатов и даже политиков. В разное время среди возможных кандидатов в кулуарах называли Юлию Свириденко, Павла Палису и Дмитрия Кулебу.

– Кто еще из представителей украинской власти занимается работой на американском направлении?

– Помимо посольства, коммуникацию и треки безопасности в США ведут руководитель ОП Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

– Какие главные задачи ставятся перед будущим послом Украины в Вашингтоне?

– Руководитель дипмиссии должен обеспечивать постоянную поддержку ключевых треков, взаимодействовать с конгрессменами, активно работать с американскими медиа и поддерживать связи с регионами и диаспорой.