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Новий дедлайн для бронювання в "Дії": кому треба терміново оновити статус критичності

14:02 26.08.2026 Ср
2 хв
Чому частина українців може залишитись без броні?
aimg Ірина Костенко
Новий дедлайн для бронювання в "Дії": кому треба терміново оновити статус критичності Про бронювання працівників підприємствам потрібно дбати заздалегідь (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українським підприємствам нагадали про важливий дедлайн щодо бронювання працівників у застосунку "Дія" та пояснили, кому необхідно оперативно оновити статус критичності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дія" у Facebook.

Головне:

  • Важливий дедлайн: підприємства, які отримали статус критичності до 2 червня 2026 року та досі його не оновили, можуть бронювати працівників лише до 1 вересня.
  • Без додаткових дій: ті компанії, які вже перепідтвердили свій статус, працюють у звичному режимі (за спрощеною процедурою бронь діє до дати попереднього рішення, за повною - до нового).
  • Підказка онлайн: якщо статус критичності ще не оновлено, під час подачі заявки в "Дії" з'явиться спеціальне сповіщення з актуальним строком дії броні.
  • Умова довгострокової броні: щоб забронювати команду на довший термін, потрібно обов'язково отримати оновлене рішення про критичність.

Хто може бронювати працівників до 1 вересня

Українцям розповіли про важливе оновлення для бізнесу при бронюванні в "Дії".

Йдеться про те, що бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня для тих підприємств, які:

  • отримали статус критичності до 2 червня 2026 року;
  • досі його не перепідтвердили.

"Щоб забронювати команду на довший термін, потрібно мати оновлене рішення", - наголосили в "Дії".

Новий дедлайн для бронювання в &quot;Дії&quot;: кому треба терміново оновити статус критичностіДеяким підприємствам необхідно оперативно оновити статус критичності (інфографіка: facebook.com/diia.gov.ua)

Чи потрібно щось робити тим, хто оновив статус

Для тих підприємств, які вже перепідтвердили статус критичності, додаткових дій здійснювати не потрібно.

Уточнюється, що за спрощеною процедурою - критичність діятиме до дати попереднього рішення.

За повним пакетом - відповідно до нового.

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Як зрозуміти, чи потрібне оновлення статусу

Підприємства з рішенням про критичність, які не пройшли оновлення, побачать відповідне сповіщення в "Дії" під час оформлення послуг:

  • "Бронювання працівників";
  • "Продовження бронювання працівників".

У ньому буде зазначений актуальний строк дії бронювання.

"Оновіть рішення про критичність, щоб бронювати працівників на довший строк. Заощаджуємо ваш час та робимо державні послуги зручними", - підсумували у прес-службі "Дії".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Кабмін вирішив оновити критерії для надання підприємствам статусу критичності.

Крім того, ми пояснювали, на кого обмеження дедлайном 1 вересня не розповсюджується.

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