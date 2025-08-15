ua en ru
Украинцы смогут сменить фамилию в "Дії": что известно

Украина, Пятница 15 августа 2025 08:33
Украинцы смогут сменить фамилию в "Дії": что известно
Автор: Маловичко Юлия

Украинцы смогут официально менять фамилии дистанционно в режиме онлайн. Такую услугу намерены ввести в "Дії".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его стрим в соцсети TikTok.

По его словам, соответствующий сервис в "Дії" будет актуальным, поскольку наблюдается большой спрос со стороны граждан на смену фамилии.

В Минцифры хотят реализовать такую возможность до конца 2025 года. Команда Федорова уже работает над внедрением соответствующего сервиса.

"Вот над этим мы работаем. Моя команда обещает, что до Нового года запустим... Я вижу большое количество обращений по этому поводу. Мы мониторим услуги на которые есть запрос. И мы над этим работаем, я это актуализировал", - отметил чиновник.

Отметим, что сегодня изменить фамилию в Украине возможно по желанию гражданина, достигшего 16 лет, или с согласия родителей, если лицо в возрасте от 14 до 16 лет.

Для этого необходимо обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. Далее надо написать соответствующее заявление и подать документы: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке (если есть). После рассмотрения заявления гражданину должны выдать свидетельство об изменении фамилии.

Соответствующая услуга предусматривает уплату админсбора.

Другие услуги в "Дії"

Напомним, в Украине уже стартовала новая цифровая услуга - Дія.Картка. С ее помощью можно получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.

Также сообщалось, что вскоре в "Дії" можно будет получать услуги, пользуясь голосовыми запросами.

