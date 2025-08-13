"Дія.Карта" для всех выплат уже работает: как оформить и что нужно знать
В Украине стартовала новая цифровая услуга - Дія.Картка, которая позволяет получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
Оформить карту можно непосредственно в смартфоне - в несколько кликов через приложение "Дія" или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В будущем перечень банков будет расширяться.
Дія.Картка позволяет объединить все государственные выплаты в одном месте, что отменяет необходимость открывать отдельные счета под каждую программу.
Среди ключевых преимуществ - одна карта для всех выплат и возможность смешанной оплаты, когда в случае недостатка средств автоматически добавляются собственные деньги пользователя.
На Дія.Карту уже можно получить:
-
еКнигу;
-
єМалятко;
-
военные облигации;
-
ветеранский спорт;
-
помощь по безработице;
-
помощь ВПЛ;
-
пенсионные выплаты;
-
помощь от международных организаций и другие.
Воспользоваться услугой могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет, имея паспорт и РНУКПН.
Федоров добавил, что вскоре на Дія.Карту можно будет получить и выплату по программе "Пакет школьника".
При этом отметил, что Национальный кэшбек и еВідновлення остаются отдельными продуктами и не интегрированы в мультисчетную карту.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что"Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.
"Дія" - это единственный государственный портал и мобильное приложение в Украине для предоставления электронных публичных услуг гражданам. Через "Дію" можно получать документы, оформлять помощь, подавать заявления и пользоваться цифровыми сервисами государства.
Мобильным приложением и порталом "Дія" пользуются около 21 млн украинцев.
Подробнее о "Дія.Карту" - читайте в материале РБК-Украина.