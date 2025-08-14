ua en ru
Развестись через "Дію" можно будет уже осенью, - Федоров

Четверг 14 августа 2025 20:00
Развестись через "Дію" можно будет уже осенью, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Услуга развода в приложении "Дія" будет доступна уже осенью этого года.

Как передает РБК-Украина, об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил во время трансляции в TikTok.

"Расстаться в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Над такой услугой мы работаем, потому что это также важная услуга во время войны. Чтобы люди не ходили, не стояли в очередях, мы также это сделаем", - сказал Федоров.

По его словам, в отличие от заключения брака при разводе "Дія" будет просить подумать и пытаться отказать заявителей через геймификацию.

Украинцы могут подать заявление на развод онлайн

Напомним, развод в Украине можно через ЗАГС или суд, однако заявление на развод можно подать онлайн на сайте Электронного суда.

Для этого:

  • зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);
  • зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через "Дію";
  • подайте заявление и загрузите документы;
  • оплатите на сайте судебный сбор.

Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решения суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а оповещения о них вы будете получать на электронную почту.

Однако отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только офлайн.

Также украинцы могут жениться онлайн через приложение "Дія".

