Развестись через "Дію" можно будет уже осенью, - Федоров

Услуга развода в приложении "Дія" будет доступна уже осенью этого года.

Как передает РБК-Украина , об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил во время трансляции в TikTok .

"Расстаться в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Над такой услугой мы работаем, потому что это также важная услуга во время войны. Чтобы люди не ходили, не стояли в очередях, мы также это сделаем", - сказал Федоров.

По его словам, в отличие от заключения брака при разводе "Дія" будет просить подумать и пытаться отказать заявителей через геймификацию.