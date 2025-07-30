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В Украине вводят "Дія.Картку" для госвыплат: что изменится

Среда 30 июля 2025 13:44
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В Украине вводят "Дія.Картку" для госвыплат: что изменится Фото: "Дія.Картку" ввели в Украине для госвыплат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабинет министров Украины одобрил запуск цифровой "Дія.Картки" - универсального инструмента для получения государственных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

В среду, 30 июля, правительство утвердило новую инициативу - "Дія.Картку".

Она станет удобным способом для получения всех видов социальной помощи: от выплат внутренне перемещенным лицам и пенсий до пособия по безработице и выплат на детей.

"Введение "Дія.Картки" позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки", - заявила Свириденко.

Что предусматривает новая система

  • доступ ко всем государственным выплатам в одном цифровом инструменте;
  • запуск специализированных программ, таких как "еМалятко", "еКнига", "Ветеранский спорт" и будущий "Пакет школьника";
  • возможность получать средства по военным облигациям, выплаты по безработице, пенсии и другие формы помощи.

Карточка будет работать в интеграции с мобильным приложением "Дія".

Она также позволит контролировать, используются ли средства по назначению - например, для приобретения книг, снаряжения или товаров для детей.

Свириденко отметила, что "Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

Напомним, что в декабре 2024 в Украине запустили карточку, которую можно получить в нескольких банках. На эту карту будут начисляться различные выплаты от государства.

На "Дія.Картці" постепенно будет появляться больше государственных программ с "крашеными" средствами, которые будут использоваться для целевых выплат.

Цель - сделать услуги доступными для всех жителей нашей страны

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