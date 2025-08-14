"Дія" запускает новую услугу соцпомощи: кто может протестировать первым
"Дія" запускает бета-тест новой комплексной услуги - Базовой социальной помощи.
Для этого ищут 1000 тестировщиков, которые помогут сделать сервис максимально удобным для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу единого онлайн-портала государственных услуг и приложения.
Базовая социальная помощь - это ежемесячная выплата для тех, кто уже пользуется государственными программами социальной поддержки.
От подачи заявки до зачисления средств на Дія.Карту - вся процедура будет максимально простой и быстрой.
Принять участие в тестировании могут:
-
получатели помощи для малообеспеченных семей;
-
одинокие матери или родители, которые получают выплаты на детей;
-
лица, получающие временную помощь на ребенка из-за неуплаты алиментов другим родителем.
Для участия нужен налоговый номер, активированный Дія.Підпис и Дія.Картка.
Зарегистрироваться можно на сайте или в приложении "Дія": diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.
"Дія"
"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам.
Благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.
Напомним, в Украине уже стартовала новая цифровая услуга - Дія.Картка, которая позволяет получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.
Так, Дія.Картка позволяет объединить все государственные выплаты в одном месте, что отменяет необходимость открывать отдельные счета под каждую программу.
Также мы писали, что на портале "Дія" есть возможность подать заявку на получение финансовой поддержки в виде гранта для начала или расширения собственной предпринимательской деятельности