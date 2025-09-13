ua en ru
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте

Суббота 13 сентября 2025 10:56
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте Фото: Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Новейшие российские ракеты могут за считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида. Именно поэтому ошибочно считать, что жизнь в Западной Европе значительно безопаснее, чем на ее восточном фланге.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне", - отметил Рютте.

По его словам, это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз больше скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.

"Поэтому, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", - добавил генсек НАТО.

Что предшествовало

Напомним, ранее Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Впоследствии Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

