Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте

Новейшие российские ракеты могут за считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида. Именно поэтому ошибочно считать, что жизнь в Западной Европе значительно безопаснее, чем на ее восточном фланге.

"Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне", - отметил Рютте.

По его словам, это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз больше скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.

"Поэтому, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", - добавил генсек НАТО.