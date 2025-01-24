ВСУ сорвали планы россиян в Курской области и местами наступают, - ЦПД
В Курской области, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны продолжают контрнаступательные действия. Местами украинские военные выбивают врага с позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.
"Несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия и местами выдавливают россиян с отдельных позиций", - написал Коваленко в Telegram.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, российско-корейские войска сохраняют численное преимущество в Курской области, но потери техники и личного состава привели к замедлению их темпа продвижения.
Коваленко также отметил, что первоначальные планы врага были нарушены из-за особенностей местности и многочисленных потерь.
Бои в Курской области
Напомним, что летом 2024 года украинские войска осуществили успешное наступление в Курской области, захватив значительные территории.
Осенью в ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.
По состоянию на середину января 2025 года, около 4 000 северокорейских солдат были убиты или ранены, что составляет более трети их состава.
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины взяли в плен первых двух военных Северной Кореи в Курской области.
Заметим, что вчера, 23 января, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.
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