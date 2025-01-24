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ВСУ сорвали планы россиян в Курской области и местами наступают, - ЦПД

Украина, Пятница 24 января 2025 19:53
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ВСУ сорвали планы россиян в Курской области и местами наступают, - ЦПД Фото: ЦПД рассказал о ситуации в Курской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Курской области, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны продолжают контрнаступательные действия. Местами украинские военные выбивают врага с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

"Несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия и местами выдавливают россиян с отдельных позиций", - написал Коваленко в Telegram.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, российско-корейские войска сохраняют численное преимущество в Курской области, но потери техники и личного состава привели к замедлению их темпа продвижения.

Коваленко также отметил, что первоначальные планы врага были нарушены из-за особенностей местности и многочисленных потерь.

Бои в Курской области

Напомним, что летом 2024 года украинские войска осуществили успешное наступление в Курской области, захватив значительные территории.

Осенью в ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

По состоянию на середину января 2025 года, около 4 000 северокорейских солдат были убиты или ранены, что составляет более трети их состава.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины взяли в плен первых двух военных Северной Кореи в Курской области.

Заметим, что вчера, 23 января, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.

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