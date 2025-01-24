Совместная операция СБУ и ССО. Генштаб подтвердил ночные удары по Рязани и Брянску
Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил специальных операций (ССО), в ночь на 24 января, атаковали ряд вражеских объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В результате атаки возникли пожары:
- на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании";
- на нефтеперекачивающей станции "Рязань".
Как рассказали источники РБК-Украина в СБУ, дроны также атаковали и Рязанскую ТЭЦ.
НПЗ, в свою очередь, является одним из крупнейших в России с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Сейчас там горят по меньшей мере три резервуара, более того, дополнительно пожар охватил цех, где расположена установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.
В том же числе был поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который является одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения:
- ракетных комплексах "Тополь-М";
- "Булава";
- зенитных ракетных системах С-300 и С-400;
- бортовой электронике боевых самолетов.
"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию России горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - пишет Генштаб.
Как отмечает 14-й отдельный полк БпАК, пораженный "Кремний Эл" производит компоненты микросхем, используемых также в:
- ЗРГК "Панцирь-С1/С2";
- межконтинентальных баллистических ракетах "Ярс";
- истребителях Су-35.
Удары по объектам в России
С начала полномасштабной войны случаи пожаров и взрывов на территории России становятся все более частыми. Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) Минобороны и Силы обороны регулярно наносят удары по стратегически важным объектам противника, таким как склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы.
Эти действия направлены на ослабление боевых возможностей российской армии и создание психологического давления на противника.
Например, этой ночью россияне жаловались на атаку беспилотников в Рязани. Местные жители сообщили о десяти взрывах возле нефтеперерабатывающего завода, которые прогремели в полночь.
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