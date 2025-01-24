В Киеве заменят руководителей районных администраций, - глава КГВА

В Киеві будут назначены новые руководители районных администраций. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Ткаченко сообщил, что столица Украины, имея самый большой бюджет и ресурсы в стране, сталкивается с рядом проблем, которые требуют немедленных решений.

"Выход из этой ситуации один - изменения. Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций", - заявил глава КГВА.

Он подчеркнул, что цель этих изменений:

больше результатов,

внимания к вопросам безопасности,

решение актуальных проблем общества,

создание условий для комфортной жизни.

"Ожидаем в ближайшее время назначения новых руководителей, задача которых будет реализовать эти задачи", - подытожил Ткаченко.