Путин придумал отговорку, чтобы не вести переговоры с Украиной. В ОП отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что в Києва якобы есть запрет на переговоры с Россией. В Украине отреагировали на его заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" и заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Путин заявил, что у него с Дональдом Трампом всегда были "деловые, прагматичные отношения". Он также подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом и положительно воспринимает заявления Трампа о готовности к сотрудничеству.
"Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта", - заявил Путин.
Российский диктатор придумал новую отговорку от переговоров с Киевом. На этот раз он обвинил Украину и сказал, что "спонсоры киевского режима" должны заставить украинского президента Владимира Зеленского "отменить запрет переговоров".
Реакция Украины на заявление Путина
Ермак отметил, что сейчас Путин пытается продвигать идею переговоров с США.
"Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут", - подчеркнул он.
Руководитель Офиса президента Украины отметил, что так, как видит это Путин, это не работает в современном мире.
Заявления Трампа о прекращении войны в Украине
Напомним, что 22 января Трамп в соцсети Truth Social опубликовал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Он призвал заключить "соглашение" об окончании войны в ближайшее время и пригрозил России пошлинами и санкциями.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп пообещал работать над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он отметил, что хотел бы участия Китая в мирном процессе.
Кроме того, президент США отмечал, что хочет встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.
Больше о том, что готовит Трамп и когда могут начаться переговоры по завершению войны - в материале РБК-Украина.
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