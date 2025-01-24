Путин придумал отговорку, чтобы не вести переговоры с Украиной. В ОП отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что в Києва якобы есть запрет на переговоры с Россией. В Украине отреагировали на его заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости " и заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Путин заявил, что у него с Дональдом Трампом всегда были "деловые, прагматичные отношения". Он также подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом и положительно воспринимает заявления Трампа о готовности к сотрудничеству.

"Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта", - заявил Путин.

Российский диктатор придумал новую отговорку от переговоров с Киевом. На этот раз он обвинил Украину и сказал, что "спонсоры киевского режима" должны заставить украинского президента Владимира Зеленского "отменить запрет переговоров".

Реакция Украины на заявление Путина

Ермак отметил, что сейчас Путин пытается продвигать идею переговоров с США.

"Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента Украины отметил, что так, как видит это Путин, это не работает в современном мире.