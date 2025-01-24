У Трампа назвали цену на нефть, которая заставила бы РФ пойти на переговоры

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну. Надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, пишет РБК-Украина со ссылкой на АР News .

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?" - сказал Келлог.

Он считает, что мир не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя. Он предположил, что ответом могут стать "более жесткие меры воздействия" на российскую нефтяную промышленность.

Ценовой потолок на российскую нефть

США под руководством президента Джо Байдена и других союзников установили верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного лимита. Ранее в Минфине США сообщали, что ценовой потолок на российскую нефть работает, потому что это сократило доходы Кремля.

Добавим, что Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Следствием этого, по мнению руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, будет обвал возможностей России финансировать войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.