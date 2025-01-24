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У Трампа назвали цену на нефть, которая заставила бы РФ пойти на переговоры

Украина, Пятница 24 января 2025 20:44
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У Трампа назвали цену на нефть, которая заставила бы РФ пойти на переговоры Фото: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну. Надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, пишет РБК-Украина со ссылкой на АР News.

Он считает, что мир не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя. Он предположил, что ответом могут стать "более жесткие меры воздействия" на российскую нефтяную промышленность.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?" - сказал Келлог.

Ценовой потолок на российскую нефть

США под руководством президента Джо Байдена и других союзников установили верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного лимита. Ранее в Минфине США сообщали, что ценовой потолок на российскую нефть работает, потому что это сократило доходы Кремля.

Добавим, что Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Следствием этого, по мнению руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, будет обвал возможностей России финансировать войну.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кит Келлог Нафта
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