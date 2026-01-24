Новые "соцвыплаты" - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афере

Что известно о схеме мошенников и чем она опасна

"Мошенническая схема под видом социальных выплат", - констатировали в Центре противодействия дезинформации.

Украинцам объяснили, что в сети распространяются сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от будто бы "европейских партнеров".

"По 6 318 гривен на каждого члена семьи", - уточнили в ЦПД.

Для оформления такой выплаты мошенники предлагают украинцам:

перейти по ссылке;

оставить заявку.

"На самом деле это мошенничество. Никакой подобной программы европейские партнеры не объявляли", - подчеркнули в ЦПД.

Сообщение от мошенников (иллюстрация: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Отмечается, что информация о реальных выплатах всегда публикуется на официальных ресурсах:

либо компетентных лиц;

либо структур.

Специалисты ЦПД объяснили, что цель мошенников:

похитить персональные данные пользователей;

получить доступ к их банковским счетам.

В завершение гражданам напомнили, что для того, чтобы уберечься от мошеннических схем, необходимо придерживаться простых, но действенных советов:

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить на незнакомых сайтах персональные данные;

не вводить на незнакомых сайтах реквизиты карт.

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)