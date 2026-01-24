RU

Общество Образование Деньги Изменения

Новые "соцвыплаты" - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афере

Помощь "Теплая зима" от европейских партнеров - это мошенничество (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦПД в Facebook.

Что известно о схеме мошенников и чем она опасна

"Мошенническая схема под видом социальных выплат", - констатировали в Центре противодействия дезинформации.

Украинцам объяснили, что в сети распространяются сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от будто бы "европейских партнеров".

"По 6 318 гривен на каждого члена семьи", - уточнили в ЦПД.

Для оформления такой выплаты мошенники предлагают украинцам:

  • перейти по ссылке;
  • оставить заявку.

"На самом деле это мошенничество. Никакой подобной программы европейские партнеры не объявляли", - подчеркнули в ЦПД.

Сообщение от мошенников (иллюстрация: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Отмечается, что информация о реальных выплатах всегда публикуется на официальных ресурсах:

  • либо компетентных лиц;
  • либо структур.

Специалисты ЦПД объяснили, что цель мошенников:

  • похитить персональные данные пользователей;
  • получить доступ к их банковским счетам.

В завершение гражданам напомнили, что для того, чтобы уберечься от мошеннических схем, необходимо придерживаться простых, но действенных советов:

  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не вводить на незнакомых сайтах персональные данные;
  • не вводить на незнакомых сайтах реквизиты карт.

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Напомним, ранее в Украине зафиксировали новую мошенническую кампанию по рассылке опасных писем от имени якобы Национального банка.

Также мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

ИнтернетфішингМинистерство социальной политикиКибератакаАферистыВыплатыМошенническая схемаФейкиСоветыМошенники