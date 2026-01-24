UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Нові "соцвиплати" - шахрайство: українців попередили про небезпечну аферу

Допомога "Тепла зима" від європейських партнерів - це шахрайство (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Центр протидії дезінформації попередив українців про нову шахрайську схему під виглядом пропозиції оформити буцімто соціальні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦПД у Facebook.

Що відомо про схему шахраїв і чим вона небезпечна

"Шахрайська схема під виглядом соціальних виплат", - констатували у Центрі протидії дезінформації.

Українцям пояснили, що в мережі поширюються повідомлення про нібито грошову допомогу "Тепла зима" від буцімто "европейських партнерів".

"По 6 318 гривень на кожного члена сім'ї", - уточнили у ЦПД.

Для оформлення такої виплати шахраї пропонують українцям:

  • перейти за посиланням;
  • залишити заявку.

"Насправді це шахрайство. Жодної подібної програми європейські партнери не оголошували", - наголосили у ЦПД.

Повідомлення від шахраїв (ілюстрація: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Зазначається, що інформація про реальні виплати завжди публікується на офіційних ресурсах:

  • або компетентних осіб;
  • або структур.

Фахівці ЦПД пояснили, що мета шахраїв:

  • викрасти персональні дані користувачів;
  • отримати доступ до їхніх банківських рахунків.

Насамкінець громадянам нагадали, що для того, аби уберегтись від шахрайських схем, необхідно дотримуватись простих, але дієвих порад:

  • не переходити за підозрілими посиланнями;
  • не вводити на незнайомих сайтах персональні дані;
  • не вводити на незнайомих сайтах реквізити карток.

Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували нову шахрайську кампанію з розсилання небезпечних листів від імені буцімто Національного банку.

Також ми розповідали про поширення аферистами у мережі небезпечної хвилі дезінформації щодо буцімто необхідності поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

ІнтернетфішингМіністерство соціальної політикиКібератакаАферистиВиплатиШахрайська схемаФейкиПорадиШахраї