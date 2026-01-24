Нові "соцвиплати" - шахрайство: українців попередили про небезпечну аферу

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували нову шахрайську кампанію з розсилання небезпечних листів від імені буцімто Національного банку.

Також ми розповідали про поширення аферистами у мережі небезпечної хвилі дезінформації щодо буцімто необхідності поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

