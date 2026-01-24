Нові "соцвиплати" - шахрайство: українців попередили про небезпечну аферу

Центр протидії дезінформації попередив українців про нову шахрайську схему під виглядом пропозиції оформити буцімто соціальні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦПД у Facebook.

Насамкінець громадянам нагадали, що для того, аби уберегтись від шахрайських схем , необхідно дотримуватись простих, але дієвих порад:

Зазначається, що інформація про реальні виплати завжди публікується на офіційних ресурсах :

"Насправді це шахрайство . Жодної подібної програми європейські партнери не оголошували", - наголосили у ЦПД.

"По 6 318 гривень на кожного члена сім'ї", - уточнили у ЦПД.

Українцям пояснили, що в мережі поширюються повідомлення про нібито грошову допомогу "Тепла зима" від буцімто "европейських партнерів".

"Шахрайська схема під виглядом соціальних виплат", - констатували у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували нову шахрайську кампанію з розсилання небезпечних листів від імені буцімто Національного банку.

Також ми розповідали про поширення аферистами у мережі небезпечної хвилі дезінформації щодо буцімто необхідності поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.