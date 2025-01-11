Новые санкции против России и удар по складу дронов под Ростовом: новости за 10 января

США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. Тем временем Служба безопасности Украины вместе с ВМС отработали по складу хранения боеприпасов в Ростовской области.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 10 января, - в материале РБК-Украина .

США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России

США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью".

Министерство финансов США приняло радикальные меры для выполнения обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей, включая блокирование двух крупных российских производителей нефти, а именно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Кроме них, Соединенные Штаты объявили о санкциях, касающихся еще более чем 30 российских нефтесервисных компаний.

Великобритания вместе с США ввела санкции против российских нефтяных гигантов

Британия впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам России от продажи нефти.

В правительстве Британии обратили внимание, что ежедневно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" добывают более 1 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно 23 миллиарда долларов в год. Это больше, чем ВВП Ямайки.

"Прибыль этих двух компаний пополняет военный кошелек Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и способствует ведению войны", - уточнили в правительстве.

Там добавили, что каждый удар, который Британия наносит по нефтяным доходам России, - это еще один шаг к справедливому и прочному миру в Украине.

Совместная операция СБУ и ВМС: в России "Нептуном" поражен склад хранения дронов-разведчиков

В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

По информации наших источников, сначала беспилотники Службы безопасности "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект "посетил" "Нептун".

В СБУ отметили, что россияне всю ночь в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве, вероятно, прилет "Нептуна". Позже местные обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске

Силы обороны ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области.

Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

Германия готовит Украине новые пакеты оружия для Украины

Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи. Их могут предоставить в первом полугодии 2025 года.

N-TV, ссылаясь на источники в правительственных кругах, отмечает, что в новые пакеты войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одна система противовоздушной обороны Iris-T SLM/SLS.

Также, по информации издания, Украине будет поставлено 16 гаубиц, две дополнительные пусковые установки Patriot и семь зениток Gepard со 120 тысячами боеприпасов.

"Украина также получит 3,5 тысячи вооруженных беспилотников от Helsing, шесть вооруженных вертолетов Sea-King и 250 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, есть ряд другого вооружения и техники для украинской армии", - сообщает издание.

Кабмин упростил бронирование газовиков

Кабинет Министров Украины упростил процедуру предоставления статуса критически важных для экономики операторов газораспределительных систем. Изменения касаются предприятий, которые обеспечивают стабильное функционирование систем газоснабжения в условиях особого периода.

Ключевые изменения для операторов газораспределительных систем:

отныне для бронирования работников операторов не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальной зарплаты за последний календарный квартал;

операторам предоставлена возможность выбирать критерий относительно размера начисленной средней зарплаты работников - не менее размера средней.

ЕС предоставил Украине первые 3 млрд евро за счет российских активов

Государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.

"Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы.

Шмыгаль отметил, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться. По его словам, встреча уже готовится.

Заявление Трампа прозвучало в четверг, во время его выступления перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

"Он (Путин - ред) хочет встретиться, и мы это организуем. Президент Си, мы много общались. И у нас назначено много встреч со многими людьми. Некоторые уже приехали", - сказал он.