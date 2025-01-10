ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске, - Генштаб

Силы обороны ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении.



Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", - добавили в Генштабе.

Где расположен оккупированный Светлодарск

Светлодарск - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Светлодарской городской общины.

Расположен на берегу Углегорского водохранилища. С 24 мая 2022 года захвачен российскими войсками.

Где расположен Светлодарск Донецкой области (deepstatemap.live)