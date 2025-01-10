Совместная операция СБУ и ВМС: в России "Нептуном" поражен склад хранения дронов-разведчиков

Служба безопасности Украины вместе с Морскими силами отработали по складу хранения боеприпасов в Ростовской области. Удар был нанесен "Нептуном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области. По информации наших источников, сначала беспилотники Службы безопасности "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект "посетил" "Нептун".

В СБУ отметили, что россияне всю ночь в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве, вероятно, прилет "Нептуна". Позже местные обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атаки дронов по территории России

Напомним, в ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали по меньшей мере пять регионов в Российской Федерации. В ряде из них возникли пожары.

В Минобороны РФ утром отчитались, что силы ПВО якобы сбили 40 БпЛА, из них 16 непосредственно в Ростовской области.

А в ночь на 8 января взрывы раздавались в Энгельсе Саратовской области, там возник пожар на нефтебазе. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, огонь на территории промышленного предприятия возник из-за падения обломков БпЛА. По состоянию на вечер 8 января, его так и не могли потушить.