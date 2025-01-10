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Британия вместе с США ввела санкции против российских нефтяных гигантов

Лондон , Пятница 10 января 2025 18:24
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Британия вместе с США ввела санкции против российских нефтяных гигантов Фото: Дэвид Лэмми, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам России от продажи нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

В правительстве Британии обратили внимание, что ежедневно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" добывают более 1 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно 23 миллиарда долларов в год. Это больше, чем ВВП Ямайки.

"Прибыль этих двух компаний пополняет военный кошелек Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и способствует ведению войны", - уточнили в правительстве.

Там добавили, что каждый удар, который Британия наносит по нефтяным доходам России - это еще один шаг к справедливому и прочному миру в Украине.

"Доходы от продажи нефти - это источник жизненной силы для военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным доходам ставить под угрозу жизни украинцев, равно как и не позволим России продолжать пополнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности", - отметил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.

Он добавил, что борьба с российскими нефтяными компаниями приведет к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизни украинцев.

Санкции США

Напомним, ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Таким образом, все имущество подсанкционных лиц, которое находится в США или под контролем лиц из США, заблокировано.

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что такие ограничения являются радикальными мерами против основного источника доходов для РФ.

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Газпром Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Великобритания
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