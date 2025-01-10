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ЕС перечислил Украине первые 3 млрд евро за счет российских активов

Украина, Пятница 10 января 2025 11:50
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ЕС перечислил Украине первые 3 млрд евро за счет российских активов Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. Всего ЕС предоставит 18 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", - написал он.

По его словам, Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы.

Шмыгаль отметил, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

"Таким образом воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит", и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году", - добавил он.

Напомним, Украина уже начала получать средства по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.

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