США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только

США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США и Министерство финансов США.

Сегодня Министерство финансов США приняло радикальные меры для выполнения обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей, включая блокирование двух крупных российских производителей нефти, а именно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Кроме них, Соединенные Штаты объявили о санкциях, касающихся еще более чем 30 российских нефтесервисных компаний. В список попали:

"РН-Бурение" (структура "Роснефти");

"Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России),

"РН-ГРП",

"РН-Сервис",

"РН-Ванкор",

"Ачимгаз",

"Газпром Шельфпроект",

"Атлас ННБ",

"ФракДжет-Волга",

"Инвестгеосервис",

"Нефтегаз-Бурение",

"Петро Велт Технолоджис",

"ТНГ-Групп";

"УДС Нафта".

"Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

В то же время стоит отметить, что Минфин США внес в санкционный список:

главу "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова

главу "Газпром нефти" Александра Дюкова

сына совладельца "Лукойла" миллиардера Вагита Алекперова.

Санкции также коснулись сербской компании NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".

По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц из США, заблокировано.

Заметим, что сегодняшние ограничения предусматривают санкции против 183 судов, в основном нефтеналивных танкеров, которые являются частью теневого флота, а также нефтяных танкеров, принадлежащих российским операторам флота. Несколько судов, на которые сегодня попали санкции, перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.

В то же время США с 27 февраля запретят своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России.