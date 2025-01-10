США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только
США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США и Министерство финансов США.
Сегодня Министерство финансов США приняло радикальные меры для выполнения обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей, включая блокирование двух крупных российских производителей нефти, а именно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Кроме них, Соединенные Штаты объявили о санкциях, касающихся еще более чем 30 российских нефтесервисных компаний. В список попали:
- "РН-Бурение" (структура "Роснефти");
- "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России),
- "РН-ГРП",
- "РН-Сервис",
- "РН-Ванкор",
- "Ачимгаз",
- "Газпром Шельфпроект",
- "Атлас ННБ",
- "ФракДжет-Волга",
- "Инвестгеосервис",
- "Нефтегаз-Бурение",
- "Петро Велт Технолоджис",
- "ТНГ-Групп";
- "УДС Нафта".
"Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.
В то же время стоит отметить, что Минфин США внес в санкционный список:
- главу "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова
- главу "Газпром нефти" Александра Дюкова
- сына совладельца "Лукойла" миллиардера Вагита Алекперова.
Санкции также коснулись сербской компании NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".
По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц из США, заблокировано.
Заметим, что сегодняшние ограничения предусматривают санкции против 183 судов, в основном нефтеналивных танкеров, которые являются частью теневого флота, а также нефтяных танкеров, принадлежащих российским операторам флота. Несколько судов, на которые сегодня попали санкции, перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
В то же время США с 27 февраля запретят своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России.
Напомним, ранее мы писали, что новые санкции США могут ударить и по поставкам российской нефти в Индию. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что на днях появилась информация, что США планируют ввести дополнительные санкции против России. Целью должны были стать танкеры, перевозящие российскую нефть.
Более того, мы писали, что крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров "теневого флота" Москвы.
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