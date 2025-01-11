Нові санкції проти Росії та удар по складу дронів під Ростовом: новини за 10 січня

США ввели санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Тим часом Служба безпеки України разом з ВМС відпрацювали по складу зберігання боєприпасів у Ростовській області.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 10 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії

США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Водночас обмеження торкнулися й сербської компанії, яка пов’язана з "Газпром нефть".

Міністерство фінансів США вжило радикальних заходів для виконання зобов’язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв, включаючи блокування двох великих російських виробників нафти, а саме "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

Окрім них, Сполучені Штати оголосили про санкції, що стосуються ще більш ніж 30 російських нафтосервісних компаній.

Британія разом зі США ввела санкції проти російських нафтових гігантів

Британія вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.

В уряді Британії звернули увагу, що щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 мільярди доларів на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.

"Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і сприяє веденню війни", - уточнили в уряді.

Там додали, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії, - це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні.

Спільна операція СБУ та ВМС: у Росії "Нептуном" уражено склад зберігання дронів-розвідників

У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.

За інформацією наших джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун".

У СБУ зауважили, що росіяни всю ніч у соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух, ймовірно, приліт "Нептуна". Пізніше місцеві обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.

ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську

Сили оборони вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Він розташовувався у Світлодарську Донецької області.

Також військові зазначили, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

Німеччина готує Україні нові пакети зброї для України

Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги. Їх можуть надати у першому півріччі 2025 року.

N-TV, посилаючись на джерела в урядових колах, зазначає, що до нових пакетів увійдуть 22 основні бойові танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одна система протиповітряної оборони Iris-T SLM/SLS.

Також, за інформацією видання, Україні буде поставлено 16 гаубиць, дві додаткові пускові установки Patriot та сім зеніток Gepard зі 120 тисячами боєприпасів.

"Україна також отримає 3,5 тисячі озброєних безпілотників від Helsing, шість озброєних гелікоптерів Sea-King і 250 тисяч артилерійських боєприпасів. Крім того, є низка іншого озброєння та техніки для української армії", - повідомляє видання.

Кабмін спростив бронювання газовиків

Кабінет Міністрів України спростив процедуру надання статусу критично важливих для економіки операторів газорозподільних систем. Зміни стосуються підприємств, які забезпечують стабільне функціонування систем газопостачання в умовах особливого періоду.

Ключові зміни для операторів газорозподільчих систем:

відтепер для бронювання працівників операторів не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальної зарплати за останній календарний квартал;

операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників - не менше розміру середньої.

ЄС надав Україні перші 3 млрд євро за рахунок російських активів

Державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

"Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Шмигаль зазначив, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче з ним зустрітися. За його словами, зустріч вже готується.

Заява Трампа прозвучала в четвер, під час його виступу перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

"Він (Путін - ред) хоче зустрітися, і ми це організуємо. Президент Сі, ми багато спілкувалися. І в нас призначено багато зустрічей із багатьма людьми. Деякі вже приїхали", - сказав він.